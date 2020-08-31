Легендарний тренер NCAA помер у віці 78 років

В активі Джона Томпсона не один трофей

Джерело - Чемпіон.

Багаторічний головний тренер чоловічої баскетбольної команди Джорджтауна Джон Томпсон-молодший помер у віці 78 років.

Про це повідомляє HoopsRumour.

Томпсон, який тренував команду Джорджтауна з 1972 по 1999 рік, тричі ставав тренером року і вигравав титул NCAA в 1984 році.

За 27 років роботи команда Джорджтауна під керівництвом Томпсона-молодшого здобула 596 перемог і зазнала 239 поразок. Син Томпсона - Джон Томпсон III займав посаду головного тренера в Джорджтауні з 2004 по 2017 рік.

Томпсон став другим легендарним тренером університетських команд, який помер за останній тиждень. Багаторічний тренер Арізони Лют Олсон помер минулого четверга у віці 85 років після перенесеного інсульту.

Раніше, лідер Денвера повторив божевільний рекорд Джордана.