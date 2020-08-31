 Лідер Денвера повторив божевільний рекорд Джордана | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Вернидуб розірвав контракт з солігорським Шахтарем
Сьогодні 11:45 2141
Григорчук замінить Вернидуба у Шахтарі
Сьогодні 16:11 765
Колос зустрінеться з Арісом у Лізі Європи
Сьогодні 14:26 2141
Динамо зіграє з АЗ Алкмар у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:15 2422
В 1+1 повідомили про закриття програми Профутбол
Сьогодні 10:14 2308
Леоненко назвав причину поразки Шахтаря у Суперкубку України
Сьогодні 08:45 3760 1
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена
Сьогодні 04:01 765
Стало відомо, скільки Постол заробив за бій з Раміресом
Вчора 23:21 6695
Харатін і Петряк відзначились голами в чемпіонаті Угорщини
Вчора 21:40 2061
Стало відомо, скільки буде отримувати Мессі у Манчестер Сіті
Вчора 21:24 4864
Блоги
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:30 3446
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:58 1736
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:01 765
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом Valeriy Ruchka
Вчора 17:33 782
Формула-2. На старті гран-прі Бельгії сталася аварія
Формула-2. На старті гран-прі Бельгії сталася аварія Valeriy Ruchka
Вчора 16:59 724
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда Андрій Твердохліб
29.08.2020 16:53 5448
Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя
Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя Valeriy Ruchka
29.08.2020 13:52 1221
Гол Нінковича допоміг ФК Сідней вийти в фінал А-Ліги
Гол Нінковича допоміг ФК Сідней вийти в фінал А-Ліги Андрій Твердохліб
29.08.2020 11:33 2063
Брат завжди підтримує брата. Клички записали спільне відео
Брат завжди підтримує брата. Клички записали спільне відео Valeriy Ruchka
29.08.2020 10:41 569
Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля
Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля Андрій Твердохліб
29.08.2020 00:27 17924 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:55 Хокей 1 вересня відновиться плей-оф чемпіонату УХЛ 75
17:40 Футбол Білоруському футболістові, затриманому міліцією, зламали хребет 877
17:25 Футбол Зоря переглядає нігерійця зі Спартака 519
17:10 Баскетбол Лідер Денвера повторив божевільний рекорд Джордана 744
16:55 Бокс Постол зберіг місце у ТОП-5 найкращих боксерів України 1321
16:40 Футбол Маркевич: У Динамо всі шанси пройти АЗ 1093
16:25 Теніс Стаховський стартував з перемоги на турнірі у Чехії 789
16:11 Футбол Григорчук замінить Вернидуба у Шахтарі 765
15:58 Футбол Брест - Марсель 2:3. Огляд матчу 1144
15:48 Футбол Сульшер хоче позбутися Лінгарда та Перейру 1081
15:33 Футбол Різеспор узгодив контракт з нападником Шахтаря 1545
15:14 Футбол Вернидуб може очолити Астану 1409
15:10 Футбол У Яремчука можуть бути проблеми через критику Гента 1286
14:53 Футбол Лужний оцінив жереб для Динамо у Лізі чемпіонів 1758
14:41 Футбол Зоря - Інгулець 3:1. Огляд матчу 1682
14:26 Футбол Колос зустрінеться з Арісом у Лізі Європи 2141
14:16 Футбол Бабич спростував підписання контракту із Зорею 1794
13:58 Футбол Нант - Нім 2:1. Огляд матчу 1748
13:47 Футбол Іммобіле підписав новий контракт з Лаціо 1891
13:33 Футбол Ференцварош Реброва зіграє з Динамо Загреб, Гент Яремчука зустрінеться із Рапідом. Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ 584
13:15 Футбол Динамо зіграє з АЗ Алкмар у кваліфікації Ліги чемпіонів 2422
12:58 Футбол Яремчук порівняв Гент з командою другого дивізіону 2547
12:48 Футбол Став відомий арбітр матчу Україна - Швейцарія у Лізі націй 6687 2
12:33 Футбол Болонья хоче підписати Родрігеса 3076
12:17 Теніс Завацька: Добре знаю гру Рибакіної 2210

Лідер Денвера повторив божевільний рекорд Джордана

Сьогодні 17:10 744 0
Мюррей став поряд з Джордоном
Лідер Денвера повторив божевільний рекорд Джордана
#НБА, #Денвер

Джерело - Чемпіон.

Канадський гравець Денвера Джамал Мюррей у матчі з Ютою (119:107) за 43 хвилини набрав 50 очок, зібрав 5 підбирань і віддав 6 результативних передач.

Мюррей став другим баскетболістом в історії НБА, якому в плей-офф в трьох матчах поспіль вдавалося набирати як мінімум 40 очок при 5 підбираннях і 5 результативних передачах. У 1990 році аналогічним відзначився шестиразовий чемпіон ліги з Чикаго Майкл Джордан.

Також Мюррей став першим гравцем з 2001 року, який в плей-офф в трьох матчах поспіль набирав як мінімум по 40 очок. Останнім подібне 19 років тому вдавалося легендарному розігруючому Аллену Айверсону.

Джамал Мюррей в серії з Ютою в середньому за гру набирає по 34,0 очка, 6,2 підбирання і 6,7 передачі.

Коментарі ()