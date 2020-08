Лідер Денвера повторив божевільний рекорд Джордана

Канадський гравець Денвера Джамал Мюррей у матчі з Ютою (119:107) за 43 хвилини набрав 50 очок, зібрав 5 підбирань і віддав 6 результативних передач.

Мюррей став другим баскетболістом в історії НБА, якому в плей-офф в трьох матчах поспіль вдавалося набирати як мінімум 40 очок при 5 підбираннях і 5 результативних передачах. У 1990 році аналогічним відзначився шестиразовий чемпіон ліги з Чикаго Майкл Джордан.

