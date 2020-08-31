Лідер Денвера повторив божевільний рекорд Джордана

Мюррей став поряд з Джордоном

Джерело - Чемпіон.

Канадський гравець Денвера Джамал Мюррей у матчі з Ютою (119:107) за 43 хвилини набрав 50 очок, зібрав 5 підбирань і віддав 6 результативних передач.

Мюррей став другим баскетболістом в історії НБА, якому в плей-офф в трьох матчах поспіль вдавалося набирати як мінімум 40 очок при 5 підбираннях і 5 результативних передачах. У 1990 році аналогічним відзначився шестиразовий чемпіон ліги з Чикаго Майкл Джордан.

Jamal Murray joins Michael Jordan (1990) as the only players to record 40+ PTS , 5+ REB, and 5+ AST in three straight playoff games! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/w2ZJcunVJu — NBA.com/Stats (@nbastats) August 31, 2020

Також Мюррей став першим гравцем з 2001 року, який в плей-офф в трьох матчах поспіль набирав як мінімум по 40 очок. Останнім подібне 19 років тому вдавалося легендарному розігруючому Аллену Айверсону.

Джамал Мюррей в серії з Ютою в середньому за гру набирає по 34,0 очка, 6,2 підбирання і 6,7 передачі.