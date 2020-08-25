Філадельфія звільнила головного тренера

Сіксерс розглядають кандидатуру Тайрона Лью

Джерело - Sportarena.

Філадельфія розірвала контракт з головним тренером команди Бреттом Брауном.

Про це повідомляє ESPN.

Це сталося після вильоту від Бостона (0:4 в чотирьох матчах) у першому раунді плей-оф Східної конференції.

Очікується, що Сіксерс запросять на посаду Тайрона Лью - колишнього головного тренера Клівленда, який привів Кавальєрс до чемпіонства в 2016 році. Зараз він працює асистентом Дока Ріверса в Лос-Анджелес Кліпперс.

Альтернатива Лью - 58-річний Джей Райт, який з 2001 року очолює команду Університету Вілланова і поки не мав тренерського досвіду в НБА.

Керівництво Сіксерс має намір зберегти нинішнього генерального менеджера Елтона Бренда, який продовжить керувати баскетбольними операціями франшизи.

Також в команді хочуть зберегти двох головних зірок - захисника Бена Сіммонса і центрового Джоеля Ембііда і спробувати награти їх перш ніж розглядати варіанти з обміном.

Філадельфія три сезони поспіль виходила в плей-офф. Минулого року їх у вирішальному, сьомому матчі півфіналу Східної конференції зупинили майбутні чемпіони Торонто Репторс.