Філадельфія звільнила головного тренера

Джерело - Sportarena.
Філадельфія розірвала контракт з головним тренером команди Бреттом Брауном.
Про це повідомляє ESPN.
Це сталося після вильоту від Бостона (0:4 в чотирьох матчах) у першому раунді плей-оф Східної конференції.
Очікується, що Сіксерс запросять на посаду Тайрона Лью - колишнього головного тренера Клівленда, який привів Кавальєрс до чемпіонства в 2016 році. Зараз він працює асистентом Дока Ріверса в Лос-Анджелес Кліпперс.
Альтернатива Лью - 58-річний Джей Райт, який з 2001 року очолює команду Університету Вілланова і поки не мав тренерського досвіду в НБА.
Керівництво Сіксерс має намір зберегти нинішнього генерального менеджера Елтона Бренда, який продовжить керувати баскетбольними операціями франшизи.
Також в команді хочуть зберегти двох головних зірок - захисника Бена Сіммонса і центрового Джоеля Ембііда і спробувати награти їх перш ніж розглядати варіанти з обміном.
Філадельфія три сезони поспіль виходила в плей-офф. Минулого року їх у вирішальному, сьомому матчі півфіналу Східної конференції зупинили майбутні чемпіони Торонто Репторс.