Бостон і Торонто вийшли до другого раунду. Результати матчів НБА

У НБА зіграно чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі.

Бостон і Торонто впевнено пройшли перший раунд, обігравши Філадельфію і Бруклін.

На Заході Даллас в овертаймі дотиснули Лос-Анджелес Кліпперс, а Юта обіграла Денвер.

НБА. Плей-оф. Перший раунд

23 серпня