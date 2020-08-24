Бостон і Торонто вийшли до другого раунду. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі.
Бостон і Торонто впевнено пройшли перший раунд, обігравши Філадельфію і Бруклін.
На Заході Даллас в овертаймі дотиснули Лос-Анджелес Кліпперс, а Юта обіграла Денвер.
НБА. Плей-оф. Перший раунд
23 серпня
Філадельфія - Бостон 106:110 (32:27, 26:30, 19:32, 29:21)
Рахунок в серії - 0:4.
Даллас - Кліпперс 135:133 OT (24:34, 34:32, 35:19, 28:36, 14:12)
Рахунок в серії - 2:2.
Бруклін - Торонто 122:150 (32:39, 36:38, 19:39, 35:34)
Рахунок в серії - 0:4.
Юта - Денвер -129:127 (33:36, 31:29, 33:24, 32:38)
Рахунок в серії - 3:1
Раніше, Лейкерс переграв Портленд, Орландо поступився Мілуокі.