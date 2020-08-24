 Бостон і Торонто вийшли до другого раунду. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Бостон і Торонто вийшли до другого раунду. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:25 174 0
У НБА зіграно чотири матчі
Бостон і Торонто вийшли до другого раунду. Результати матчів НБА
#НБА, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі.

Бостон і Торонто впевнено пройшли перший раунд, обігравши Філадельфію і Бруклін.

На Заході Даллас  в овертаймі дотиснули Лос-Анджелес Кліпперс, а Юта обіграла Денвер.

НБА. Плей-оф. Перший раунд
23 серпня

Філадельфія - Бостон 106:110 (32:27, 26:30, 19:32, 29:21)

Рахунок в серії - 0:4.

Даллас - Кліпперс 135:133 OT (24:34, 34:32, 35:19, 28:36, 14:12)

Рахунок в серії - 2:2.

Бруклін - Торонто 122:150 (32:39, 36:38, 19:39, 35:34)

Рахунок в серії - 0:4.

Юта - Денвер -129:127 (33:36, 31:29, 33:24, 32:38)

Рахунок в серії - 3:1

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