Хімік підсилив склад американським форвардом

Новачком команди Степановського став Нельсон

Джерело - ФБУ.

Хімік підписав угоду з американським 25-річним форвардом Тайрелом Нельсоном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону Нельсон виступав в чемпіонаті Ізраїля за команду Рамат Хашарон. У середньому набирав 22,3 очка, 9,1 підбирання та 2,3 передачі за матч.

Також грав в чемпіонатах Фінляндії та Грузії.

На батьківщині Нельсон грав за команду університету Гарднер-Веб в NCAA. У середньому набирав 12,9 очка та 7 підбирань за поєдинок.

Це вже третій легіонер Хіміка на новий сезон. Раніше клуб продовжив угоду з Льюїсом Салліваном та підписав Мартевіуса Макнайта.

Раніше, Харківські Соколи підписали американського форварда.