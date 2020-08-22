Дніпро зіграє у відборі Ліги чемпіонів ФІБА

Джерело - Чемпіон.
Дніпро дізнався розклад матчів кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів ФІБА.
Про це повідомляє пресслужба клубу
Міні турнір за місце у фінальній частині пройде з 22-го по 25 вересня.
Місце проведення матчів поки невідоме. Поєдинки мають пройти на майданчику одного з учасників цієї стадії турніру.
У півфіналі кваліфікації Дніпро зіграє з голландським Гронінгеном, в іншому матчі змагатимуться грецький Іракліс та кіпрський Керавнос. Фіналісти визначаться за підсумками однієї гри.
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