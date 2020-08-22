 Дніпро зіграє у відборі Ліги чемпіонів ФІБА | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Севілья у феєричному матчі перемогла Інтер та виграла Лігу Європи
Вчора 23:54 5307
Повєткін - Вайт: онлайн-трансляція бою. LIVE
Сьогодні 22:22 1126
Олександрія розгромила Маріуполь у 1 турі УПЛ
Сьогодні 21:21 792
ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 20:00 906
Десна розібралася із Зорею у 1 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 679
В УЄФА назвав кандидатів на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи
Сьогодні 15:58 1493
В ПФЛ назвали дату старту Першої та Другої ліги
Сьогодні 15:15 1651
Наполі готує трансфер Матвієнка
Сьогодні 09:13 1508
Кривенцов очолив Металіст 1925
Сьогодні 08:45 1184
Севілья - Інтер 3:2. Огляд фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:37 1723
Блоги
Київ - це ми! Емоційний відео ролик від Динамо з презентацією нової форми
Київ - це ми! Емоційний відео ролик від Динамо з презентацією нової форми Valeriy Ruchka
Вчора 15:27 585
Про нові світові рекорди, дискваліфікацію на чемпіонаті України та анонси забігів - Пейсмейкери
Про нові світові рекорди, дискваліфікацію на чемпіонаті України та анонси забігів - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Вчора 10:08 686
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця Андрій Твердохліб
19.08.2020 15:03 3087
Forbes назвав найдорожчі спортивні команди: европейські футбольні гранди далеко позаду
Forbes назвав найдорожчі спортивні команди: европейські футбольні гранди далеко позаду Андрій Твердохліб
19.08.2020 12:24 1355
Ліон - Баварія: прогноз Олександра Шовковського
Ліон - Баварія: прогноз Олександра Шовковського Андрій Твердохліб
19.08.2020 11:42 1561
Дикість дня. Матч в Харкові закінчився бійкою
Дикість дня. Матч в Харкові закінчився бійкою Valeriy Ruchka
19.08.2020 10:15 4107
Про знищення Шахтаря та форвардів для Динамо - ТаТоТаке
Про знищення Шахтаря та форвардів для Динамо - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
18.08.2020 13:38 1303
Тренер, який змінив український футбол: 13 років тому помер Віктор Прокопенко
Тренер, який змінив український футбол: 13 років тому помер Віктор Прокопенко Valeriy Ruchka
18.08.2020 10:21 1524
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга Андрій Твердохліб
17.08.2020 18:05 2771
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней
Торонто – явный претендент на чемпионский титул, хотя многие эксперты недооценивают канадских парней Дима Копий
17.08.2020 14:57 1181
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:43 Футбол Баварія планує викупити Перишича 19
22:29 Футбол Саррі вимагає у Ювентуса компенсацію за розірвання контракту 148
22:22 Пряма трансляція Повєткін - Вайт: онлайн-трансляція бою. LIVE 1126
22:17 Баскетбол ФІБА скасувала чемпіонат Європи з баскетболу 3х3 209
21:56 Футбол Олександрія – Маріуполь 4:1. Відео голів 366
21:42 Футбол Інгулець презентував нову форму на дебютний сезон в УПЛ 869 1
21:21 Футбол Олександрія розгромила Маріуполь у 1 турі УПЛ 792
21:15 Футбол Рябоконь: Десна знайшла підхід під Зорю 457
20:58 Футбол Десна – Зоря 3:1. Огляд матчу 576
20:43 Футбол Скрипник: Десна додала у другому таймі 631
20:31 Теніс Сестри Кіченок поступилися на старті турніру у Нью-Йорку 613
20:15 Баскетбол Дніпро зіграє у відборі Ліги чемпіонів ФІБА 770
20:00 Пряма трансляція ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 906
19:58 Футбол Рух Брест обіграв Городею у 22 турі чемпіонату Білорусі. 705
19:46 Футбол Юнгберг покинув Арсенал 872
19:33 Футбол Десна – Зоря 3:1. Відео голів 1001
19:14 Футбол Визначились стартові склади матчу Олександрія - Маріуполь 1031
18:53 Футбол Десна розібралася із Зорею у 1 турі УПЛ 679
18:43 Футбол Ярмоленко залишається у Вест Гемі – агент 1274
18:41 Блог Зінченко став хрещеним батьком дочки Матвієнка 430
18:35 Пряма трансляція Олександрія - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 1-го туру УПЛ. LIVE 435
18:32 Футбол Інгулець підписав півзахисника 1344
18:16 Футбол Суркіс пояснив повернення Кравця 1865
17:57 Футбол Енергетик-БГУ розгромив Смолевичі у 22 турі чемпіонату Білорусі 1199
17:48 Футбол Тренер Кривбасу: Команді під силу підвищитись в класі 1350

Дніпро зіграє у відборі Ліги чемпіонів ФІБА

Сьогодні 20:15 770 0
Перші матчі відбудуться 22 вересня
Дніпро зіграє у відборі Ліги чемпіонів ФІБА
#Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Дніпро дізнався розклад матчів кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів ФІБА.

Про це повідомляє пресслужба клубу

Міні турнір за місце у фінальній частині пройде з 22-го по 25 вересня.

Місце проведення матчів поки невідоме. Поєдинки мають пройти на майданчику одного з учасників цієї стадії турніру.

У півфіналі кваліфікації Дніпро зіграє з голландським Гронінгеном, в іншому матчі змагатимуться грецький Іракліс та кіпрський Керавнос. Фіналісти визначаться за підсумками однієї гри.

Раніше, Харківські Соколи підписали американського форварда.

Коментарі ()