Хімік продовжив співпрацю з Салліваном

Южненці ведуть пошук варіантів підсилення на позицію центрового

Джерело - ФБУ.

Южненський Хімік продовжив контракт з американським форвардом Льюїсом Салліваном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У минулому сезоні Салліван в середньому в 25 матчах набирав 17.8 очка і робив 8.4 підбирання за 28.1 хвилини на майданчику.

Хімік почне повноцінну передсезонну підготовку після зняття обмежень пов’язаних з карантином.

На цей час южненці ведуть пошук варіантів підсилення на позицію центрового, після чого буде сформовано остаточний склад.

Раніше, Харківські Соколи підписали американського форварда.