Хімік продовжив співпрацю з Салліваном

Джерело - ФБУ.
Южненський Хімік продовжив контракт з американським форвардом Льюїсом Салліваном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У минулому сезоні Салліван в середньому в 25 матчах набирав 17.8 очка і робив 8.4 підбирання за 28.1 хвилини на майданчику.
Хімік почне повноцінну передсезонну підготовку після зняття обмежень пов’язаних з карантином.
На цей час южненці ведуть пошук варіантів підсилення на позицію центрового, після чого буде сформовано остаточний склад.
Раніше, Харківські Соколи підписали американського форварда.