Леброн Джеймс встановив нове досягнення

Раніше подібного досягав Стів Неш

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс став найкращим асистентом сезону НБА-2019/2020.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Джеймс в середньому віддавав 10,2 передачі, ставши єдиним баскетболістом ліги з двозначною кількістю ассистів. Леброн випередив розігруючого Атланти Хоукс Трея Янга (9,3 передачі) і захисника Даллас Маверікс Луку Дончіча (8,8 передачі).

Чотириразовий MVP НБА Джеймс став другим за віком гравцем в історії, який завершив сезон з званням кращого асистента ліги. Стів Неш в 2011 році зробив це в 37 років. 35-річний Джеймс побив досягнення легенди "Юти Джаз" Джона Стоктона, який в 1996 році став найкращим асистентом ліги в 34 роки.

Крім того Леброн став першим в історії НБА форвардом, який віддав найбільше передач за сезон. Раніше це робили тільки гравці на позиції захисника. Джеймс став шостим баскетболістом в історії зі званням найрезультативнішого гравця і кращого асистента протягом кар'єри. Раніше це робили тільки Оскар Робертсон, Джеррі Вест, Нейт Арчібальд, Рассел Вестбрук і Джеймс Харден.

Раніше, гравець Брукліна повторив антирекорд НБА.