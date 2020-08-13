 Стали відомі 7 з 8 пар першого раунду плей-оф НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Стали відомі 7 з 8 пар першого раунду плей-оф НБА

Сьогодні 12:25 651 0
Залишилося визначити, хто займе восьме місце в Західній конференції
Стали відомі 7 з 8 пар першого раунду плей-оф НБА
#НБА, #Маямі

Джерело - Чемпіон.

Після чергового дня регулярного чемпіонату НБА визначилися 17 команд, які вийшли в плей-оф.

Таким чином, відомі 7 з 8-ми пар першого раунду плей-оф.

Східна конференція

Мілуокі (1-е місце) - Орландо (8)

Торонто (2) - Бруклін (7)

Бостон (3) - Філадельфія (6)

Маямі (4/5) - Індіана (4/5)

Західна конференція

Кліпперс (2) - Даллас (7)

Денвер (3) - Юта (6)

Х'юстон (4/5) - Оклахома-Сіті (4/5)

Відзначимо, що на Заході перше місце гарантували Лос-Анджелес Лейкерс. Суперник команди визначиться 15-16 серпня. На це місце претендують Портленд, Мемфіс, Фінікс і Сан-Антоніо. Дві з цих команд зійдуться в стикових зустрічах.

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