Стали відомі 7 з 8 пар першого раунду плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.
Після чергового дня регулярного чемпіонату НБА визначилися 17 команд, які вийшли в плей-оф.
Таким чином, відомі 7 з 8-ми пар першого раунду плей-оф.
Східна конференція
Мілуокі (1-е місце) - Орландо (8)
Торонто (2) - Бруклін (7)
Бостон (3) - Філадельфія (6)
Маямі (4/5) - Індіана (4/5)
Західна конференція
Кліпперс (2) - Даллас (7)
Денвер (3) - Юта (6)
Х'юстон (4/5) - Оклахома-Сіті (4/5)
Відзначимо, що на Заході перше місце гарантували Лос-Анджелес Лейкерс. Суперник команди визначиться 15-16 серпня. На це місце претендують Портленд, Мемфіс, Фінікс і Сан-Антоніо. Дві з цих команд зійдуться в стикових зустрічах.
Раніше, Джеймс повторив рекорд Данкана.