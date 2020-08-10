Сакраменто із Ленем програло Х'юстону. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У НБА відбулися матчі регулярного сезону НБА.
Сакраменто Кінгз поступився Х'юстон Рокетс (121:129). Український центровий Олексій Лень набрав 4 очки, зробив 3 підбирання за 15 хвилин.
НБА. Регулярний чемпіонат
9 серпня
Оклахома-Сіті - Вашингтон 121:103 (32:23, 32:25, 26:27, 31:28)
Торонто - Мемфіс 108:99 (20:25, 40:29, 28:17, 20:28)
Новий Орлеан - Сан-Антоніо 113:122 (19:27, 26:35, 32:19, 36:41)
Бостон - Орландо 122:119 OT (28:29, 27:22, 32:35, 25:26, 10: 7)
Портленд - Філадельфія 124:121 (33:19, 34:39, 24:34, 33:29)
Сакраменто - Х'юстон 112:129 (36:23, 20:38, 15:32, 41:36)
Кліпперс - Бруклін 120:129 (24:45, 39:29, 31:24, 26:31)
Нагадаємо, Сакраменто із Ленем поступилося Далласу.