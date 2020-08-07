Відомий український баскетболіст помер у 26-річному віці

Джерело - ФБУ.
Пішов з життя данкер та баскетболіст Вищої ліги Сергій Мясоєдов.
Про це повідомляє ФБУ.
Понад два місяці він боровся за життя в лікарні. Медики робили все можливе, аби врятувати баскетболіста, однак виснажений організм не витримав.
Сергій Мясоєдов - багаторазовий учасник та переможець слем-данк контестів найвищого рівня, брав участь у Матчі Зірок Суперліги та інших топ івентах. У Вищій лізі України форвард виступав за команди Запоріжжя-2, Інваспорт з Дніпра та запорізький Металург.
У неділю, 9 серпня, в ході 5 туру Суперліги Парі-Матч 3х3 друзі Сергія проведуть данк контест в пам’ять про товариша.
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