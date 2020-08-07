Миколаїв продовжив угоду з українським захисником

Джерело - ФБУ.
Миколаїв продовжив угоду зі своїм вихованцем Андрієм Хохоником.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нову угоду на наступний сезон захисник отримав у день народження. Саме 7 серпня йому виповнилося 23 роки.
Минулого сезону Хохоник зіграв 26 поєдинків у Суперлізі Парі-Матч. У середньому набирав 2,5 очка, 1,1 підбирання, 1,7 передачі.
Раніше миколаївці підписали Клима Артамонова, Олександра Кушнірова, Каммеона Холсі, Дарнела Еджа та Елайджу Кейна.
Нагадаємо, Одеса підписала американського захисника.