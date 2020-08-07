Миколаїв продовжив угоду з українським захисником

Нову угоду підписано на наступний сезон

Джерело - ФБУ.

Миколаїв продовжив угоду зі своїм вихованцем Андрієм Хохоником.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нову угоду на наступний сезон захисник отримав у день народження. Саме 7 серпня йому виповнилося 23 роки.

Минулого сезону Хохоник зіграв 26 поєдинків у Суперлізі Парі-Матч. У середньому набирав 2,5 очка, 1,1 підбирання, 1,7 передачі.

Раніше миколаївці підписали Клима Артамонова, Олександра Кушнірова, Каммеона Холсі, Дарнела Еджа та Елайджу Кейна.

Нагадаємо, Одеса підписала американського захисника.