Одеса підсилила свій склад

БК Одеса підписала угоду з американським захисником Джевоном Маккорміком.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

У минулому сезоні Маккормік виступав в першому дивізіоні NCAA у складі команди університету Оберн Тайгерс.

У 31 матчі в складі Тайгерс захисник набирав 11.6 очка, робив 4.5 передачі та 4.0 підбирання в середньому за гру. Новий сезон у складі одеситів стане першим для американця в його професійній кар'єрі.

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