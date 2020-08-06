Джерело - basket.com.ua.
БК Одеса підписала угоду з американським захисником Джевоном Маккорміком.
Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.
У минулому сезоні Маккормік виступав в першому дивізіоні NCAA у складі команди університету Оберн Тайгерс.
У 31 матчі в складі Тайгерс захисник набирав 11.6 очка, робив 4.5 передачі та 4.0 підбирання в середньому за гру. Новий сезон у складі одеситів стане першим для американця в його професійній кар'єрі.
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