Харківські Соколи підсилилися українським форвардом

Шевченко перебрав із Запоріжжя до Харкова

Джерело - ФБУ.

Харківські Соколи на наступний сезон підписали українського форварда Володимира Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону Шевченко в складі Запоріжжя набирав 10,6 очка, 5 підбирань, 1,4 передачі.

До Запоріжжя виступав за литовський Невежис. Більшу частину професіональної кар’єри провів у Дніпрі, вихованцем школи якого є. В останньому сезоні (2017/2018) в домашній команді Шевченко набирав у середньому 6,5 очка та 5,3 підбирання за гру.

Раніше, Харківські Соколи продовжили угоду з капітаном.