 Сакраменто Леня програло Сан-Антоніо та інші результати НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Сакраменто Леня програло Сан-Антоніо, Орландо здолало Бруклін. Результати матчів НБА

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Сакраменто Леня програло Сан-Антоніо, Орландо здолало Бруклін. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У ніч на суботу першого серпня, відбулися матчі регулярного сезону НБА.

Українець Олексій Лень пропускав відновлення чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат
30 липня

Бруклін – Орландо 118:128 (39:36, 20:34, 23:41, 36:17)

Вашингтон – Фінікс 112:125 (31:38, 21:29, 29:22, 31:36)

Портленд – Мемфіс 140:135 OT (35:30, 33:30, 25:36, 31:28, 16:11)

Мілвокі – Бостон 119:112 (33:25, 31:33, 23:29, 32:25) 

Сан-Антоніо – Сакраменто 129:120 (43:30, 21:35, 32:27, 33:28)

Даллас – Х'юстон 149:153 OT (42:42, 43:33, 34:33, 20:31, 10:14)

Нагадаємо, Леброн побив рекорд Браянта.

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