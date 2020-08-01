Джерело - Чемпіон.
У ніч на суботу першого серпня, відбулися матчі регулярного сезону НБА.
Українець Олексій Лень пропускав відновлення чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
30 липня
Бруклін – Орландо 118:128 (39:36, 20:34, 23:41, 36:17)
Вашингтон – Фінікс 112:125 (31:38, 21:29, 29:22, 31:36)
Портленд – Мемфіс 140:135 OT (35:30, 33:30, 25:36, 31:28, 16:11)
Мілвокі – Бостон 119:112 (33:25, 31:33, 23:29, 32:25)
Сан-Антоніо – Сакраменто 129:120 (43:30, 21:35, 32:27, 33:28)
Даллас – Х'юстон 149:153 OT (42:42, 43:33, 34:33, 20:31, 10:14)
Нагадаємо, Леброн побив рекорд Браянта.