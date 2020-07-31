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Леброн побив рекорд Браянта

Сьогодні 21:31 917 0
Леброн Джеймс встановив черговий рекорд в НБА
Леброн побив рекорд Браянта
#Леброн, #Браянт, #НБА

Джерело - championat.com.

Після рестарту НБА Лос-Анджелес Лейкерс перемогли Лос-Анджелес Кліпперс з рахунком 103:101.

Про це повідомляє Clutch Points.

Лідер Лейкерс Леброн Джеймс встановив рекорд після цього матчу - перемога в даній грі стала 837-й для форварда в рамках регулярних чемпіонатів.

Таким чином, він обійшов Кобі Браянта, який досяг 836 переможних ігор.

Відзначимо, що в НБА лідером за цим показником є Карім Абдул-Джаббар, на рахунку якого 1074 перемоги.

Нагадаємо, Лейкерс виграв дербі Лос-Анджелеса.

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