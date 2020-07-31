Миколаїв підсилив склад перед стартом сезону у Суперлізі

Миколаїв уклав угоду з американським захисником Елайджею Кейном.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Минулого сезону Кейн виступав в чемпіонаті Люксембургу, де встиг зіграти три поєдинки у складі команди Контерн до зупинки змагань через пандемію коронавірусу,

Гравець набирав 19,3 очка, робив 4,6 підбирання та 2,6 передачі у середньому за гру.

Чотири сезони Кейн виступав у північноамериканській Національній асоціації студентського спорту (NCAA) за команду університету ДеПол. Виступав у складі студентської збірної США.

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