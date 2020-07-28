Зірковому форварду НБА заборонили грати через курйозну помилку

Джерело - ФБУ.
Важкого форварда Далласа Крістапса Порзінгіса не допустили до чергового контрольного поєдинку проти Індіани напередодні рестарту сезону в НБА.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У вихідний латвієць забув здати обов’язковий щоденний тест на коронавірус. За правилами табору в Орландо гравця відсторонили від поєдинку.
Відтак Порзінгіс має відбути принаймні один день карантину, доки наступний тест не дасть негативний результат.
Подібні курйози не поодинокі в таборі НБА в Орландо. Раніше забув про тест форвард Денвера Пол Міллсеп. А проти захисника Кліпперс Лу Вільямса розпочато розслідування. Він відпросився з табору за поважної причини - поховання дідуся. Однак після церемонії прощання ще заглянув до розважального клубу, фото з якого з’явилися в соцмережах. То ж тепер його також відсторонили від гри.
Раніше, Бостон переміг Фінікс.