Зірковому форварду НБА заборонили грати через курйозну помилку

Порзінгіс забув здати обов’язковий щоденний тест на коронавірус

Джерело - ФБУ.

Важкого форварда Далласа Крістапса Порзінгіса не допустили до чергового контрольного поєдинку проти Індіани напередодні рестарту сезону в НБА.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У вихідний латвієць забув здати обов’язковий щоденний тест на коронавірус. За правилами табору в Орландо гравця відсторонили від поєдинку.

Відтак Порзінгіс має відбути принаймні один день карантину, доки наступний тест не дасть негативний результат.

Подібні курйози не поодинокі в таборі НБА в Орландо. Раніше забув про тест форвард Денвера Пол Міллсеп. А проти захисника Кліпперс Лу Вільямса розпочато розслідування. Він відпросився з табору за поважної причини - поховання дідуся. Однак після церемонії прощання ще заглянув до розважального клубу, фото з якого з’явилися в соцмережах. То ж тепер його також відсторонили від гри.

Раніше, Бостон переміг Фінікс.