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Лень пропустив контрольний матч Сакраменто

Сьогодні 12:44 1035 0
Сакраменто поступився Маямі
Лень пропустив контрольний матч Сакраменто
#Сакраменто, #Лень

Джерело - Чемпіон.

Український центровий Сакраменто Кінгз Олексій Лень не взяв участі в першому контрольному матчі перед рестартом сезону НБА в Орландо.

Про це повідомляє Чемпіон.

Український гравець тільки недавно приєднався до команди після того, як перехворів коронавірусом.

У підсумку Сакраменто поступився Маямі.

Відзначимо, що кожна з 22 команд-учасниць рестарту проведе по три контрольні зустрічі перед офіційним відновленням сезону 30 липня.

Контрольний матч

23 липня

Маямі - Сакраменто 104:98 (27:21, 29:23, 17:27, 31:27)

Нагадаємо, Лень відновив тренування у складі Сакраменто.

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