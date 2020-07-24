Харківські Соколи підписали нападника Прометея

Олександр Місяць виступатиме у Харківських Сококолах

Джерело - Чемпіон.

Харківські Соколи оголосив про підписання 28-річного форварда Олександра Місяця.

Про це повідомляє пресслужба харків'ян.

Форвард став другим новачком Харківських Соколів, які раніше підписали молодого форварда Іллю Нємцу, а також продовжили Ігоря Бояркіна, Олександра Тарасенка та Антона Мусієнка.

Минулого сезону вихованець Дніпра захищав кольори Прометея з Кам'янського, в складі якого відіграв 20 матчів і, отримуючи лише 8 хвилин ігрового часу, набирав в середньому 1,9 очка, роблячи по 0,5 підбора і 0,5 передачі.

Місяць в Суперлізі також виступав за Дніпро і Будівельник.

Раніше, Харківські Соколи підписали молодого форварда.