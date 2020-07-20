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Лень відновив тренування у складі Сакраменто

Сьогодні 13:46 177 0
Олексій Лень готується до відновлення сезону
Лень відновив тренування у складі Сакраменто
#Лень, #НБА

Джерело - fbu.ua.

Український центровий Сакраменто Кінгз Олексій Лень вийшов з карантину і готується з командою до рестарту сезону.

Про це повдіомляє пресслужба ФБУ.

Дебютну гру в Орландо, де зіграють усі матчі сезону, що залишилися, Кінгз проведе 1 серпня проти Сан-Антоніо Сперс.

Лень захворів на коронавірус наприкінці червня і через хворобу тривалий час не міг приїхати до розташування Сакраменто в Орландо.

У поточному сезоні українець набирав у складі Сакраменто в середньому 6,6 очка, робив 7,1 підбирання та 1,4 блок-шота за 16,7 хвилини.

Нагадаємо, у двох гравців НБА виявили коронавірус після їх приїзду в Орландо.

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