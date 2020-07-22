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Прометей візьме участь в єврокубках

Сьогодні 18:40 197 0
Суперників отримають 17 та 18 серпня
Прометей візьме участь в єврокубках
#Прометей

Джерело - Чемпіон.

ФІБА підтвердила участь команд Прометея в єврокубках наступного сезону, надіславши відповідний лист до Кам’янського.

Про це повідомляє президент СК Прометей Володимир Дубинський.

Чоловіча та новостворена жіноча команди Прометея мають стартувати в Кубку Європи ФІБА та жіночому Єврокубку відповідно.

Суперників отримають 17 та 18 серпня, коли відбудуться жеребкування турнірів команд відповідно жінок та чоловіків.

Стартові поєдинки українських команд в єврокубках мають відбутися 23-24 вересня.

Також за сприяння Федерації баскетболу України Прометей отримав можливість організації перших домашніх поєдинків єврокубків на клубній арені. Також домашньою ареною на євросезон зареєстровано запорізький ПС Юність.

Раніше, Прометей підписав американського захисника.

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