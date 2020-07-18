Прометей укомплектував склад перед наступним сезоном

Прометей підсилився 25-річним американським захисником Маркізом Рідом.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Рід народився 21 квітня 1995 року у місті Лендовер, штат Мериленд. 2013 року став гравцем команди Capitol Christian Academy. У сезоні-2013/2014 був найрезультативнішим гравцем з показником 31,2 очка за гру. Потім грав за клуби Robert Morris University (NCAA 1), Clemson University (NCAA 1). У сезоні-2018/2019 став другим бомбардиром конференції ACC із показником 19,4 очка за гру.

Професіональну кар'єру розпочав у сезоні-2019/2020 у топовому дивізіоні чемпіонату Франції. Грав у команді Роанн. За результатом сезону став четвертим "скорером" ліги з показником 16,4 очка за гру.

Раніше, Дніпро отримав суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів.