Дніпро продовжив контракт із захисником

Іссуф Санон залишиться у Дніпрі

Дніпро перепідписав атакувального захисника команди Іссуфа Санона.

Про це повідомляє Eurobasket.com.

Права на Санона в Європі належать словенській Олімпії. Минулий сезон Іссуф провів в Дніпрі на правах оренди.

На драфті НБА Санона вибрав клуб Вашингтон Візардс під 44-м піком в 2018 році. Українець виступав у складі клубу в Літній лізі НБА. У лютому 2020 року українця обміняли в Нью-Йорк Нікс.

У минулому сезоні захисник провів 12 ігор в Суперлізі, де в середньому набирав 13,4 очок, робив 4,7 підбирань і віддавав 1,8 передачі.

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