Копію чемпіонського персня Кобі Браянта продали на аукціоні

Джерело - sport.ua.
Копія чемпіонського персня колишнього гравця Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянта була продана на аукціоні Goldin Auctions за 132 тис. доларів.
Про це повідомляє Bleacher Report.
Цей перстень баскетболіст подарував своєму батькові Джої після завоювання чемпіонського титулу в сезоні 1999/2000.
Точно такий же подарунок Браянт зробив своїй матері – Памелі. Сім років тому жінка продала обидва персні та ще кілька речей колекціонерові. Той заплатив за все 280 тис. доларів. У кінці травня цього року перстень, подарований матері баскетболіста, пішов з молотка за 206 тисяч. У суботу, 18 липня, був проданий перстень, який Кобі подарував батькові.
Браянт загинув у авіакатастрофі 26 січня. Причини аварії гелікоптера, на борту якого був баскетболіст, стали відомі тільки в червні.