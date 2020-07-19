Копію чемпіонського персня Кобі Браянта продали на аукціоні

Колекціонер добре заробив на пам’ятному персні

Копія чемпіонського персня колишнього гравця Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянта була продана на аукціоні Goldin Auctions за 132 тис. доларів.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Цей перстень баскетболіст подарував своєму батькові Джої після завоювання чемпіонського титулу в сезоні 1999/2000.

Точно такий же подарунок Браянт зробив своїй матері – Памелі. Сім років тому жінка продала обидва персні та ще кілька речей колекціонерові. Той заплатив за все 280 тис. доларів. У кінці травня цього року перстень, подарований матері баскетболіста, пішов з молотка за 206 тисяч. У суботу, 18 липня, був проданий перстень, який Кобі подарував батькові.

Браянт загинув у авіакатастрофі 26 січня. Причини аварії гелікоптера, на борту якого був баскетболіст, стали відомі тільки в червні.