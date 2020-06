Легендарний ексбаскетболіст Лейкерс Кобі Браянт посмертно отримав престижну премію Еммі.

Ghj wt повідомляє офіційний сайт Американської телевізійної академії.

Браянт нагороджений за внесок у розвиток Лос-Анджелеса. Нагорода буде офіційно присуджена баскетболістові 18 липня на 72-й церемонії Еммі.

The Television Academy is pleased to announce that basketball legend and philanthropist Kobe Bryant is the recipient of the 72nd Los Angeles Area Emmy® Governors Award. https://t.co/Yg71W1yFA7



Photo by Andrew D. Bernstein/Bernstein Associates, Inc. pic.twitter.com/I2qUWy2V0h