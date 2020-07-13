Київ-Баскет підписав американського лідера Одеси

Для Мейсі сезон стане третім поспіль в Україні

Джерело - ФБУ.

Київ-Баскет досягнув угоди з американським атакуючим захисником Брюсом Мейсі.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Останні два сезони 30-річний баскетболіст виступав в Суперлізі Парі-Матч у складі Одеси.

Минулого чемпіонату Мейсі в 24 поєдинках набирав у середньому 20,4 очка, 4,6 підбирання, 4,3 передачі за матч.

Упродовж сезону американець неодноразово входив до п`ятірки найкращих гравців туру, визнавався гравцем туру та місяця.

Наступний сезон стане для Мейсі третім поспіль в Україні. Раніше він виступав в американській G-лізі та канадській NBL.

Нагадаємо, Прометей підписав гравця збірної України.