Київ-Баскет підписав американського лідера Одеси

Джерело - ФБУ.
Київ-Баскет досягнув угоди з американським атакуючим захисником Брюсом Мейсі.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Останні два сезони 30-річний баскетболіст виступав в Суперлізі Парі-Матч у складі Одеси.
Минулого чемпіонату Мейсі в 24 поєдинках набирав у середньому 20,4 очка, 4,6 підбирання, 4,3 передачі за матч.
Упродовж сезону американець неодноразово входив до п`ятірки найкращих гравців туру, визнавався гравцем туру та місяця.
Наступний сезон стане для Мейсі третім поспіль в Україні. Раніше він виступав в американській G-лізі та канадській NBL.
Нагадаємо, Прометей підписав гравця збірної України.