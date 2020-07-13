Чемпіон України подовжив контракт із досвідченим форвардом

Глєбов вже 5 рік проведе у Дніпрі

Джерело - ФБУ.

Досвідчений форвард Дмитро Глєбов продовжить захищати кольори Дніпра в сезоні 2020/2021.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У минулому чемпіонаті Суперліги Глєбов в 24 матчах в середньому набирав по 8.4 очка, 3.2 підбирання, 3.0 передачі (РЕ 8.9) за 24.3 хвилини на майданчику.

У Кубку Європи ФІБА Глєбов записував до активу 8.3 очка, 2.5 підбирання, 2.3 передачі (РЕ 8.3) в 8 іграх за 21.9 хвилини на паркеті.

Наступний сезон стане для Глєбов п'ятим у складі Дніпра.

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