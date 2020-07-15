У лідера Х'юстона немає коронавірусу і він прибув в Орландо

Перш ніж приступити до тренувань з командою, Джеймсу належить пройти карантин

Джерело - Чемпіон.

Захисник Х'юстона Джеймс Гарден приїхав в Орландо для участі в рестарт сезону НБА.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гардену належить пройти карантин, після чого він зможе приєднатися до тренувань з командою.

The Beard has arrived! 🛬 pic.twitter.com/WrTZMclEDh — Houston Rockets (@HoustonRockets) July 15, 2020

Нагадаємо, що спочатку Гарден планував приїхати в Орландо разом з Расселом Вестбруком. Однак пізніше стало відомо, що одноклубник Джеймса заразився коронавірусом. Після цього з'явилися чутки, що Гарден теж хворий на COVID-19.