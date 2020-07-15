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Київ-Баскет підписав американського захисника

Сьогодні 09:25 671 0
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Київ-Баскет підписав американського захисника
#Київ-Баскет, #Янг

Джерело - kyiv-basket.com.ua.

Київ-Баскет узгодив умови контракту із досвідченим американським захисником Брендоном Янгом, який минулого сезону тріумфував в чемпіонаті Болгарії в складі Левські.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Минулого сезону Янг провів 30 поєдинків в складі чемпіона Болгарії, набираючи в середньому 13 очок та роблячи 3.1 підбирань та 5.6 передач за гру

Українським вболівальникам Брендон знайомий завдяки виступам за Черкаські Мавпи в сезоні 2018/19, а також завдяки протистоянням з Київ-Баскетом та Дніпром в останньому розіграші Кубку Європи ФІБА.

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Нагадаємо, Київ-Баскет продовжив контракт з Близнюком.

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