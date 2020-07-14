Черкаські Мавпи підсилились українським форвардом

Дзюба повертається до Суперліги

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи підписали контракт із українським форвардом Антоном Дзюбою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Останні два роки 24-річний баскетболіст провів в Іспанії. Минулого сезону Дзюба захищав кольори клубу Іраургі, який грає в третьому іспанському дивізіоні. У чемпіонаті Дзюба провів 19 матчів (8 у старті). У середньому за гру здобував 4.2 очка та робив 2.8 підбирання.

До цього, у сезоні 2018/19 виступав у складі клубів Клавіхо та Авіла, які також представляють третій дивізіон чемпіонату Іспанії.

На майданчику Дзюба може закрити позиції третього і четвертого номера.

В Україні Антон Дзюба грав за Дніпро, Інфіз та Львівську Політехніку. Також Дзюба грав за юнацьку та молодіжну збірні України.

Раніше, Черкаські Мавпи продовжили угоду з українським захисником.