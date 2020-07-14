Американський легіонер залишив Київ-Баскет

Хілл перейшов до німецького клубу

Американський бігмен Кіндал Хілл залишив український баскетбольний клуб Київ-Баскет.

Про це повідомляє Sportando.

Американець, який минулий сезон також провів у складі київського клубу, продовжить кар'єру в німецькій Бундеслізі, де підписав контракт з Міттльдойчером.

Хілл у Суперлізі відіграв 23 матчі, набираючи 10.0 очка, роблячи 5.4 підбирання та 1.6 передачі (РЕ 13.1).

Раніше, Київ-Баскет підписав американського лідера Одеси.

Нагадаємо, Київ-Баскет продовжив контракт з Близнюком.