Американський легіонер залишив Київ-Баскет

Джерело - xsport.ua.
Американський бігмен Кіндал Хілл залишив український баскетбольний клуб Київ-Баскет.
Про це повідомляє Sportando.
Американець, який минулий сезон також провів у складі київського клубу, продовжить кар'єру в німецькій Бундеслізі, де підписав контракт з Міттльдойчером.
Хілл у Суперлізі відіграв 23 матчі, набираючи 10.0 очка, роблячи 5.4 підбирання та 1.6 передачі (РЕ 13.1).
Раніше, Київ-Баскет підписав американського лідера Одеси.
Нагадаємо, Київ-Баскет продовжив контракт з Близнюком.