Прометей продовжив контракт з американським центровим

Джерело - Чемпіон.
Найкращий центровий минулого сезону баскетбольної Суперліги України Майкл Маєрс підписав новий контракт з Прометеєм.
Про це повідомив президент клубу Володимир Дубинський.
У сезоні 2019/20 Маєрс відіграв за Прометей 24 матчі в регулярному чемпіонаті Суперліги, в яких набирав 15,5 очка, робив 8,5 підбирання, 2,0 передачі та 1,6 перехоплення.
Раніше американський центровий виступав в чеському Німбруку, бельгійському Остенде, італійській Сієні та французькому Бордо.
Нагадаємо, збірна України націлена на натуралізацію мінімум одного гравця.