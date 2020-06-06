Прометей продовжив контракт з американським центровим

Майкл Маєрс продовжить виступати в Україні

Джерело - Чемпіон.

Найкращий центровий минулого сезону баскетбольної Суперліги України Майкл Маєрс підписав новий контракт з Прометеєм.

Про це повідомив президент клубу Володимир Дубинський.

У сезоні 2019/20 Маєрс відіграв за Прометей 24 матчі в регулярному чемпіонаті Суперліги, в яких набирав 15,5 очка, робив 8,5 підбирання, 2,0 передачі та 1,6 перехоплення.

Раніше американський центровий виступав в чеському Німбруку, бельгійському Остенде, італійській Сієні та французькому Бордо.

Нагадаємо, збірна України націлена на натуралізацію мінімум одного гравця.