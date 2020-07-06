Миколаїв підсилився Кушніровим

Баскетболіст повернувся до рідного клубу

Джерело - ФБУ.

Український центровий Олександр Кушніров повертається до Суперліги Парі-Матч, підписавши контракт з МБК Миколаїв.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Минулий сезон вихованець корабелів провів у Словаччині, де відіграв 13 матчів за клуб Нова Вес, у складі якого набирав 5.8 очка та робив 3.8 підбирання за 16.3 хвилини на майданчику.

Кушніров став другим гравцем, який підсилив Миколаїв у поточне міжсезоння.

Нагадаємо, Ягупова відмовилась переходити у російський клуб та залишиться у Туреччині.