 БК Хімік підпише форварда збірної України | Баскетбол | Champion.com.ua
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БК Хімік підпише форварда збірної України

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БК Хімік підпише форварда збірної України
#Мироненко, #Хімік

Джерело - basket-planet.com.

Форвард збірної України Андрій Мироненко сезон 2020-2021 проведе в Хіміку.

Про це повідомляє Планета баскетбол.

Очікується, що найближчим часом ця інформація отримає офіційне підтвердження.

У минулому сезоні Мироненко в БК Запоріжжя в матчах Суперліги в середньому за гру набирав по 8,6 очка і 1,9 підбирання. Майбутній новачок Хіміка став одним з кращих в чемпіонаті за якістю реалізації триочкових, забиваючи понад 50% всіх дальніх спроб.

Андрій Мироненко в листопаді 2018 року в відборі на чемпіонат світу-2019 дебютував за збірну України.

Раніше, Київ-Баскет оголосив про підписання першого новачка.

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