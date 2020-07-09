БК Хімік підпише форварда збірної України

Солідне посилення для клубу з Южного

Форвард збірної України Андрій Мироненко сезон 2020-2021 проведе в Хіміку.

Про це повідомляє Планета баскетбол.

Очікується, що найближчим часом ця інформація отримає офіційне підтвердження.

У минулому сезоні Мироненко в БК Запоріжжя в матчах Суперліги в середньому за гру набирав по 8,6 очка і 1,9 підбирання. Майбутній новачок Хіміка став одним з кращих в чемпіонаті за якістю реалізації триочкових, забиваючи понад 50% всіх дальніх спроб.

Андрій Мироненко в листопаді 2018 року в відборі на чемпіонат світу-2019 дебютував за збірну України.

Раніше, Київ-Баскет оголосив про підписання першого новачка.