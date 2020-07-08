Київ-Баскет оголосив про підписання першого новачка

Сахнюк повернувся до України

Джерело - ФБУ.

25-річний бігмен Євген Сахнюк уклав угоду на наступний сезон із клубом Суперліги Парі-Матч Київ-Баскетом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Минулого сезону, виступаючи за клуб Зорнотза у третьому іспанському дивізіоні, він відіграв 21 матч, набираючи 13.2 очка, 7.1 підбирання та 1.3 блокшоти, проводячи по 26 хвилин на майданчику.

Сахнюк є вихованцем київського баскетболу. Він починав свій шлях у дублі БК Київ, після чого транзитом через чеську GBA Sparta Praha потрапив до NCAA. В Америці Євген виступав за коледжі Ла Салль та Джефферсон.

На міжнародному рівні Сахнюк пройшов усі щабелі молодіжного баскетболу, виступаючи за збірні України U-16, U-18 та U-20 на чемпіонатах Європи. З останньою - молодіжною збірною - на континентальній першості у Дивізіоні В у 2014 році Сахнюк виграв бронзові медалі, та допоміг українській команді підвищитися у класі.

Нагадаємо, Ягупова відмовилась переходити у російський клуб та залишиться у Туреччині.