Джерело - basket-planet.com.
Українські баскетболістки Аліна Ягупова та Людмила Науменко уклали контракти з клубом Чукурова.
Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.
Українки вже виступали разом за Чукурова у сезонах 2017-18 і 2018-19.
Одна з кращих баскетболісток Європи 28-річна Ягупова минулий сезон виступала у Фенербахче, ставши MVP і найрезультативнішим гравцем Євроліги, а також володарем Кубка Туреччини.
27-річна Науменко буде захищати кольори Чукурова вже третій сезон.
Раніше повідомлялося, що лідер збірної України продовжить кар’єру в російському клубі.