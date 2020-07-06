Аліна Ягупова змінила клуб

Українські баскетболістки Аліна Ягупова та Людмила Науменко уклали контракти з клубом Чукурова.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Українки вже виступали разом за Чукурова у сезонах 2017-18 і 2018-19.

Одна з кращих баскетболісток Європи 28-річна Ягупова минулий сезон виступала у Фенербахче, ставши MVP і найрезультативнішим гравцем Євроліги, а також володарем Кубка Туреччини.

27-річна Науменко буде захищати кольори Чукурова вже третій сезон.

Раніше повідомлялося, що лідер збірної України продовжить кар’єру в російському клубі.