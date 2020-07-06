Руслов готується вже до 8-го сезону поспіль

Джерело - ФБУ.

Вихованець баскетбольної школи Черкаських Мавп Нікіта Руслов (1996 р.н. 194 см) залишається в клубі.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

23-річний баскетболіст продовжив угоду з клубом.

Руслов готується вже до 8-го сезону поспіль у складі основної команди Мавп. Дебютував Нікіта в Суперлізі у жовтні 2013 року. Минулого сезону Руслов був одним із важливих гравців команди.

У Суперлізі Парі-Матч вихованець клубу зіграв 17 матчів і в середньому на паркеті проводив 15:22 хвилин. За відведений ігровий час Руслов здобував 3.6 очка, робив 1.6 підбирання і віддавав 2.2 передачі.

Нагадаємо, Ягупова відмовилась переходити у російський клуб та залишиться у Туреччині.