Тимофеєнко підписав новий контракт з Дніпром

Угода продовжена на один сезон

Джерело - ФБУ.

Форвард Станіслав Тимофеєнко продовжив контракт з Дніпром на сезон 2020/2021.

Про це повідомила прес-служба клубу.

У минулому сезоні в Суперлізі капітан чемпіона України зіграв 23 матчі, в яких в середньому набирав по 11.5 очка, робив 5.0 підбирання та 1.9 передачі (РЕ 12.9) за 24:36 хвилини на майданчику.

У Кубку Європи ФІБА в восьми іграх в активі у Тимофеєнко 11.5 очка + 5.1 підбирання + 2.0 передачі (РЕ 12,5) за 24,5 хвилини в середньому за матч.

Раніше, Ягупова відмовилась переходити у російський клуб та залишиться у Туреччині.