Сакраменто Леня закрив тренувальну базу

У клубі спалах коронавірусу

Сакраменто Кінгз закрив тренувальну базу після виявлення позитивного тесту на коронавірус у одного із співробітників клубу під час командної вечірки в неділю.

Про це повідомляє basket.com.ua.

Очікується, що об'єкт не відкриється до того, як команда відправиться в Орландо в середу, повідомляє

Відомо, що у складі Кінгз коронавірусом заразилися як мінімум три гравці: український центровий Олексій Лень, форвард Джабарі Паркер і атакувальний захисник Бадді Хілд.

Раніше тренувальні бази також закрили Денвер Наггетс, Лос-Анджелес Кліпперс, Бруклін Нетс, Фінікс Санз, Маямі Хіт і Мілуокі Бакс.

Нагадаємо, Лень зможе зіграти під час рестарту сезону в НБА.