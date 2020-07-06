Сакраменто Леня закрив тренувальну базу

Джерело - basket.com.ua.
Сакраменто Кінгз закрив тренувальну базу після виявлення позитивного тесту на коронавірус у одного із співробітників клубу під час командної вечірки в неділю.
Про це повідомляє basket.com.ua.
Очікується, що об'єкт не відкриється до того, як команда відправиться в Орландо в середу, повідомляє
Відомо, що у складі Кінгз коронавірусом заразилися як мінімум три гравці: український центровий Олексій Лень, форвард Джабарі Паркер і атакувальний захисник Бадді Хілд.
Раніше тренувальні бази також закрили Денвер Наггетс, Лос-Анджелес Кліпперс, Бруклін Нетс, Фінікс Санз, Маямі Хіт і Мілуокі Бакс.
Нагадаємо, Лень зможе зіграти під час рестарту сезону в НБА.