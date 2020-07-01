Барселона звільнила головного тренера

Команда Пешича не змогла обіграти Басконію

Каталонський баскетбольний клуб Барселона звільнив головного тренера Светислава Пешича.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, що вчора, 30 червня в фінальному матчі чемпіонату Іспанії Барселона поступилася Басконії (67:69).

Пешич вдруге очолив Барселону в лютому 2018 року. Привів команду до двох перемог в Кубку Іспанії (2018, 2019), але жодного разу не виграв чемпіонат і не виходив в Фінал чотирьох Євроліги. За два етапи Пешича в клубі Барселона в 322 офіційних матчах здобула 235 перемог, виграла Євролігу (2003), дві ліги ACB (2003, 2004) і три Кубка Іспанії (2003, 2018, 2019).

"Перед початком фінальної фази ACB в Валенсії ми домовилися з клубом, що це буде мій останній сезон в якості тренера команди, тому що моя робота вже була виконана і прийшов час дати іншій людині можливість взяти на себе роль головного тренера. Пишаюся своєю роботою і грою команди в ці сезони. Завжди буду радий допомогти Барсі. Хочу подякувати фанатам і керівництву за підтримку і бажаю "Барселоні" усіляких успіхів", - сказав Пешич.

Одним з кандидатів на заміну Пешича є головний тренер Жальгіріса Шарунас Ясікявічюс.

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