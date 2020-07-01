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Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА

Сьогодні 10:57 Valeriy Ruchka 261 0
Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА

Баскетбольні уболівальники з усього світу визначили найкращий данк десятиліття за версією ФІБА.

Голосування тривало на сайті ФІБА. Міжнародна федерація запропонувала 32 данки різних гравців національних збірних від Америки, Європи, Африки та Азії з Океанією за період від 2010 по 2020 рік.

У підсумку в фіналі іранець Арсалан Каземі переміг анголця Карлоса Мораїса. Каземі отримав 80658 голосів (55,8%) проти 63887 (44,2%) за суперника.

Загалом за 20 днів уболівальники голосували 699188 разів за своїх обранців.

Нагадаємо, у чвертьфіналі голосування в зоні Європи наш Іван Ткаченко поступився німцю Даніелю Тайсу – 47% проти 53%.

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