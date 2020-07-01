 Миколаїв очолить американський тренер | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Два українські телеканали покажуть фінал Кубка України
Вчора 17:10 2214
Арум назвав дату бою Ломаченко – Лопес
Сьогодні 13:29 407
Мессі забив 700 гол у кар’єрі
Сьогодні 11:44 697
Марадона може очолити збірну Іспанії - ЗМІ
Сьогодні 10:16 1026 1
ФК Львів змінить стадіон
Сьогодні 09:45 1629
Підручний: Російські журналісти до мене не підходять
Сьогодні 09:15 1946
Ф'юрі: Перемогти Вайлдера можемо тільки ми з Усиком
Вчора 23:25 2409
Мелікян: Не маю наміру опускатися до рівня Цецадзе
Вчора 21:25 1164
Фенербахче запропонував Динамо 1 млн євро за оренду Родрігеса
Вчора 14:15 1353
Зубков та Кравченко - у символічній збірній чемпіонату Угорщини
Вчора 13:40 1242
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:45 Баскетбол Миколаїв очолить американський тренер 127
13:29 Бокс Арум назвав дату бою Ломаченко – Лопес 407
13:15 Футбол Тлумак назвав терміни повернення у футбол 451
12:57 Футбол Леганес - Севілья 0:3. Огляд матчу 482
12:45 Футбол Саррі вказав на зміну гри Ювентуса 637
12:31 Футбол Визначився арбітр матчу Динамо – Шахтар 736
12:17 Блог Франков порівняв Мессі та Суареса з українськими селянами 402
12:16 Футбол Рома продовжила оренду Мхітаряна 821
11:57 Футбол Торіно - Лаціо 1:2. Огляд матчу 811
11:44 Футбол Мессі забив 700 гол у кар’єрі 697
11:31 Теніс Троє українських тенісисток заявилося на турнір у Чехії 1000
11:13 Футбол Баварія поверне Перишича в Інтер 1054
10:57 Блог Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА 260
10:57 Футбол Барселона – Атлетіко 2:2. Огляд матчу 1319
10:45 Футбол Дубінчак попрощався із Карпатами 1314
10:29 Бокс Помер непереможний мексиканський боксер 2657
10:16 Футбол Марадона може очолити збірну Іспанії - ЗМІ 1026 1
09:56 Футбол Дженоа – Ювентус 1:3. Огляд матчу 1444
09:45 Футбол ФК Львів змінить стадіон 1629
09:30 Футбол Сетьєн: Я цілком задоволений грою Барселони 1785
09:26 Блог 8 років тому на Олімпійському зіграли фінальний матч Євро-2012 316
09:15 Біатлон Підручний: Російські журналісти до мене не підходять 1946
08:55 Футбол Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3. Огляд матчу 1902
08:43 Футбол Сімеоне: Ми старалися до кінця 2289
08:26 Футбол Ювентус розібрався із Дженоа у 29 турі Серії А 2012

Миколаїв очолить американський тренер

Сьогодні 13:45 127 0
МБК Миколаїв отримає нового тренера
Миколаїв очолить американський тренер
#МБК Миколаїв

Джерело - basket-planet.com.

Американський фахівець Крістіан Томас стане новим головним тренером МБК Миколаїв.

Про це повідомляє basket-planet.com.

39-річний фахівець має досить багатий європейський досвід. Він працював асистентом головного тренера збірної Словенії, також тренував словенський Златорог.

Останнім клубом Томаса був японський клуб Бамбітіоус Нара, який виступав у другому дивізіоні місцевої ліги.

У США Томас переважно працював на студентському рівні.

Раніше, помер колишній легіонер Одеси і Миколаєва.

Коментарі ()