МБК Миколаїв отримає нового тренера

Американський фахівець Крістіан Томас стане новим головним тренером МБК Миколаїв.

Про це повідомляє basket-planet.com.

39-річний фахівець має досить багатий європейський досвід. Він працював асистентом головного тренера збірної Словенії, також тренував словенський Златорог.

Останнім клубом Томаса був японський клуб Бамбітіоус Нара, який виступав у другому дивізіоні місцевої ліги.

У США Томас переважно працював на студентському рівні.

Раніше, помер колишній легіонер Одеси і Миколаєва.