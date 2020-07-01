Джерело - basket-planet.com.
Американський фахівець Крістіан Томас стане новим головним тренером МБК Миколаїв.
Про це повідомляє basket-planet.com.
39-річний фахівець має досить багатий європейський досвід. Він працював асистентом головного тренера збірної Словенії, також тренував словенський Златорог.
Останнім клубом Томаса був японський клуб Бамбітіоус Нара, який виступав у другому дивізіоні місцевої ліги.
У США Томас переважно працював на студентському рівні.
Раніше, помер колишній легіонер Одеси і Миколаєва.