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Київ-Баскет продовжив контракт із захисником

Сьогодні 19:25 579 0
Третє підписання команди в міжсезоння
Київ-Баскет продовжив контракт із захисником
#Київ-Баскет, #Кондраков

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет продовжив контракт з 24-річним захисником Юрієм Кондраковим.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нова угода розрахована до кінця сезону 2020/21.

Угода з Кондраковим стала третім підписанням команди в міжсезоння. Раніше кияни продовжили угоди з форвардами Сергієм Павловим і  Павлом Крутоусом.

Кондраков приєднався до Київ-Баскет в кінці липня 2019 року. У попередньому сезоні захисник виступав за Запоріжжя. Кондраков провів 27 ігор за киян у всіх матчах сезону 2019/20, в середньому набираючи 4 очка і 1,1 передачі в українській Суперлізі.

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