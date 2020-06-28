Київ-Баскет продовжив контракт із захисником

Третє підписання команди в міжсезоння

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет продовжив контракт з 24-річним захисником Юрієм Кондраковим.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нова угода розрахована до кінця сезону 2020/21.

Угода з Кондраковим стала третім підписанням команди в міжсезоння. Раніше кияни продовжили угоди з форвардами Сергієм Павловим і Павлом Крутоусом.

Кондраков приєднався до Київ-Баскет в кінці липня 2019 року. У попередньому сезоні захисник виступав за Запоріжжя. Кондраков провів 27 ігор за киян у всіх матчах сезону 2019/20, в середньому набираючи 4 очка і 1,1 передачі в українській Суперлізі.