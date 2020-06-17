 Київ-Баскет подовжив контракт з Крутоусом | Баскетбол | Champion.com.ua
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Київ-Баскет подовжив контракт з Крутоусом

Сьогодні 18:10 534 0
Легкий форвард провів за киян 41 гру
Київ-Баскет подовжив контракт з Крутоусом
#Київ-Баскет, #Крутоус

Джерело - ФБУ.

Віце-чемпіон України Київ-Баскет подовжив контракт з форвардом національної збірної України Павлом Крутоусом. 

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Легкий форвард провів за киян 41 гру у неповному минулому сезоні. В матчах Суперліги Крутоус в середньому набирав 8,3 очка (двоочкові - 58%, триочкові - 39% штрафні - 86%), 2,0 підбирання та 1,4 передачі за 22,7 хвилини.

У Кубку Європи ФІБА Крутоус набирав 5,0 очка (двоочкові - 39%, триочкові - 36%, штрафні - 88%), 1,7 підбирання та 0,9 передачі в середньому за 19,0 хвилин на паркеті.

Наступний сезон стане третім для форварда у стані Київ-Баскета. Разом із “бджолами” Крутоус двічі ставав срібним призером Суперліги та у минулому сезоні дійшов до чвертьфіналу Кубка Європи ФІБА.

Раніше, Дніпро у новому сезоні зіграє в Лізі чемпіонів.

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