У 16 гравців НБА виявили коронавірус

Команди готуються до рестарту сезону

Джерело - Чемпіон.

В НБА у 16 з 302 протестованих 23 червня гравців був виявлений коронавірус.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнароський.

Команди готуються до рестарту сезону і в вівторок почали тестування.

Sixteen NBA players have tested positive for the coronvavirus of 302 players tested, sources tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2020

Вже повідомлялося, що позитивні тести здали Нікола Йокич (Денвер), українець Олексій Лень, Бадді Хілд і Джабарі Паркер (всі - Сакраменто), Малкольм Брогдон (Індіана), Деррік Джонс (Маямі), а два гравці Фінікса і чотири гравці однієї з команд Західної конференції, імена яких не називаються.

Планується, що сезон відновиться 30 липня в Орландо. У рестарт візьмуть участь 22 команди.