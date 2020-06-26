У 16 гравців НБА виявили коронавірус

Джерело - Чемпіон.
В НБА у 16 з 302 протестованих 23 червня гравців був виявлений коронавірус.
Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнароський.
Команди готуються до рестарту сезону і в вівторок почали тестування.
Sixteen NBA players have tested positive for the coronvavirus of 302 players tested, sources tells ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2020
Вже повідомлялося, що позитивні тести здали Нікола Йокич (Денвер), українець Олексій Лень, Бадді Хілд і Джабарі Паркер (всі - Сакраменто), Малкольм Брогдон (Індіана), Деррік Джонс (Маямі), а два гравці Фінікса і чотири гравці однієї з команд Західної конференції, імена яких не називаються.
Планується, що сезон відновиться 30 липня в Орландо. У рестарт візьмуть участь 22 команди.