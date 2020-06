У 16 гравців НБА виявили коронавірус

В НБА у 16 з 302 протестованих 23 червня гравців був виявлений коронавірус.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнароський.

Команди готуються до рестарту сезону і в вівторок почали тестування.

