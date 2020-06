Зірка НБА заразився коронавірусом

У сербського центрового Денвера Ніколи Йокича виявили коронавірус.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Войнаровський.

Його повернення в США з Сербії відкладено. Очікується, що Йокич зможе приєднатися до своїх одноклубників на наступному тижні.

Reporting with @WindhorstESPN: Nuggets star Nikola Jokic tested positive for the coronavirus in Serbia and his return to the U.S. is temporarily delayed. He’s been asymptomatic since testing positive last week. Jokic is expected to be cleared to travel to Denver within a week.