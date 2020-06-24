Зірка НБА заразився коронавірусом

Повернення баскетболіста в США з Сербії відкладено

Джерело - Чемпіон.

У сербського центрового Денвера Ніколи Йокича виявили коронавірус.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Войнаровський.

Його повернення в США з Сербії відкладено. Очікується, що Йокич зможе приєднатися до своїх одноклубників на наступному тижні.

Reporting with @WindhorstESPN: Nuggets star Nikola Jokic tested positive for the coronavirus in Serbia and his return to the U.S. is temporarily delayed. He’s been asymptomatic since testing positive last week. Jokic is expected to be cleared to travel to Denver within a week. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 23, 2020

Заразитися коронавірусом Йокич міг від першої ракетки світу Новака Джоковича, про позитивний тест якого стало відомо на цьому тижні. Йокич і Джокович недавно перетиналися в Бєлграді. Також центровий був помічений в компанії з баскетболістом Партизана Ніколою Янковичем, у якого також виявили COVID-19.