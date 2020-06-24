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Зірка НБА заразився коронавірусом

Сьогодні 13:51 713 0
Повернення баскетболіста в США з Сербії відкладено
Зірка НБА заразився коронавірусом
#Йокич, #Денвер

Джерело - Чемпіон.

У сербського центрового Денвера Ніколи Йокича виявили коронавірус.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Войнаровський.

Його повернення в США з Сербії відкладено. Очікується, що Йокич зможе приєднатися до своїх одноклубників на наступному тижні.

Заразитися коронавірусом Йокич міг від першої ракетки світу Новака Джоковича, про позитивний тест якого стало відомо на цьому тижні. Йокич і Джокович недавно перетиналися в Бєлграді. Також центровий був помічений в компанії з баскетболістом Партизана Ніколою Янковичем, у якого також виявили COVID-19.

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