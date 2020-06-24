Джерело - ФБУ.
На Виконкомі Федерації баскетболу України (ФБУ), що відбувся 23 червня, прийняли рішення, що у наступному сезоні Суперліги можуть зіграти десять команд.
Про це повідомляє ФБУ.
Бажання підвищитися в елітний дивізіон виявили дві кращі команди в Групі 2 Вищої ліги минулого сезону - Рівне і Тернопіль-ТНЕУ.
Виконком окреслив цим клубам дедлайн 10 липня для підтвердження готовності участі в Суперлізі. Повідомляється, що підвищення в класі отримає тільки один клуб.
Якщо обидва кандидати нададуть усі необхідні документи і фінансові гарантії, то перевагу отримає Тернопіль, як команда з більш високим рейтингом за підсумками минулого сезону.
Раніше, Дніпро продовжив контракт зі своїм лідером.
Нагадаємо, Дніпро у новому сезоні зіграє в Лізі чемпіонів.