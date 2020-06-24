На вступ до елітного дивізіону претендують Рівне і Тернопіль

Джерело - ФБУ.

На Виконкомі Федерації баскетболу України (ФБУ), що відбувся 23 червня, прийняли рішення, що у наступному сезоні Суперліги можуть зіграти десять команд.

Про це повідомляє ФБУ.

Бажання підвищитися в елітний дивізіон виявили дві кращі команди в Групі 2 Вищої ліги минулого сезону - Рівне і Тернопіль-ТНЕУ.

Виконком окреслив цим клубам дедлайн 10 липня для підтвердження готовності участі в Суперлізі. Повідомляється, що підвищення в класі отримає тільки один клуб.

Якщо обидва кандидати нададуть усі необхідні документи і фінансові гарантії, то перевагу отримає Тернопіль, як команда з більш високим рейтингом за підсумками минулого сезону.

Раніше, Дніпро продовжив контракт зі своїм лідером.

Нагадаємо, Дніпро у новому сезоні зіграє в Лізі чемпіонів.