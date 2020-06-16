Дніпро у новому сезоні зіграє в Лізі чемпіонів

Джерело - БК Дніпро.
Чемпіон України Дніпро в наступному сезоні вперше зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Про це заявив головний тренер команди Денис Журавльов.
"Поки у нас є план від ФІБА, що ми маємо першу гру кваліфікації Ліги чемпіонів на 15 вересня. До цієї дати ми проводимо підготовку.
Ми будемо брати участь в квалфікації Ліги чемпіонів, але поки невідомо з першого або з другого раунду. 15 вересня у нас перша гра", - сказав Журавльов.
У минулому сезоні, нагадаємо, Дніпро, подолавши кваліфікацію, виступив в основному раунді Кубка Європи ФІБА, не зумівши подолати перший груповий раунд турніру.
Нагадаємо, Липовий залишить грецький клуб.