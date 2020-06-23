Запоріжжя підписало чемпіона України

Сізов покинув Дніпро і перебрався до Запоріжжя

Джерело - ФБУ.

Запоріжжя підписав річну угоду з відомим українським форвардом Олександром Сізовим.

Про це повідомляє ФБУ.

32-річний Сізов (197 см, 97 кг) протягом останніх трьох сезонів своєї баскетбольної кар’єри захищав кольори Дніпра, з яким, крім чемпіонства у минулому сезоні, здобув срібні нагороди сезону 2017/2018 та двічі поспіль ставав володарем Кубку України.

До цього Сізов грав у таких клубах української Суперліги: Хімік (2005-2009, 2011-2013), Грифони (2009/2010), Миколаїв (2013/2014), Дніпро (2014/2015) та Черкаські Мавпи (2015-2017).

Протягом кар’єри долучався до лав молодіжної та національної збірної України з баскетболу та з баскетболу 3х3.

Раніше, БК Запоріжжя підписав двох українців.